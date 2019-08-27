Ростов-на-Дону, 27 августа, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Из-за чрезвычайной пожароопасности самого высокого — пятого — класса жителей Ростовской области просят не разводить костры на природе.

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«По данным Росгидромета, в период с 28 по 30 августа чрезвычайная пожароопасность сохранится в большинстве районов и ожидается в северо-западных, северо-восточных районах и в Приазовье», — уточнили в региональном управлении МЧС России.

В ведомстве обратились к жителям Ростовской области с просьбой быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнём.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростове-на-Дону из-за жары был введён режим повышенной готовности.