В регионах, где до единого дня голосования 9 сентября 2018 года руководили временно исполняющие обязанности, назначенные Владимиром Путиным в 2017 году, после избавления от приставки «врио» ждут «кадровых революций». Нижегородская область не исключение. Здесь эксперты ожидают новых назначений после 26 сентября, на этот день назначена инаугурация Глеба Никитина. А пока из правительства региона продолжают «вычищать» сотрудников бывшего главы региона Валерия Шанцева. Сразу же после скандала с налоговой отчётностью в «Нижегородском водоканале» в отставку ушёл еще один «шанцевский» — и.о. замглавы Александр Байер. Так совпало, что претензии к предприятию у следователей возникли за тот период, когда им руководил Байер. К последнему претензий пока нет, а глава региона заявил, что это обоюдное желание и отставник сам написал заявление. В нижегородских СМИ прозвучало, что «возникшее уголовное дело по отношениям с контрагентами пятилетней давности, которые в 2013 году проверялись налоговой инспекцией и аудитором водоканала, выглядит «заказом на Байера», которого понадобилось срочно убрать из команды нового губернатора».

Нижний Новгород

На прошлой неделе в социальных сетях активно муссировался слух о том, что мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, назначенный в январе 2018 года, якобы «может покинуть свой пост и перейти на работу в федеральное правительство», и даже называлось ведомство — министерство экологии и пост — заместитель министра. Официально эти слухи никто не подтверждает.

Еще один слух недели — возможное назначение бывшего замгубернатора Романа Антонова, ушедшего с поста в феврале 2018 года, на должность заместителя нового полпреда в ПФО Игоря Комарова. Одни эксперты удивляются этому, а другие, наоборот, напоминают, что Антонов уже работал в полпредстве ранее — «ничего удивительного в назначении Романа Антонова нет», так как новый полпред — «фигура компромиссная, его замы будут представлять разные финансово-политические группы».

В регионе ожидается и смена председателя областного суда — бывшего прокурора Саратовской области Анатолия Бондара рекомендовали на пост председателя Второго кассационного суда общей юрисдикции в Москву. Высшая квалификационная коллегия судей одобрила его кандидатуру.

Нижегородская область готовится к рассмотрению самого важного документа 2019 года — бюджета. Его решено провести через нулевые чтения, к которым будет сделан «предварительный расчет с указанием необходимых объемов финансирования по каждому из направлений». Стало также известно, что размер средств на подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода будет увеличен, так как 300 млн рублей, определенных ранее, недостаточно.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Нижегородская область продолжает собирать урожай чемпионата мира по футболу — 2018. На прошлой неделе Нижний Новгород посетили две делегации. Одну из них возглавил министр промышленности, энергетики и горного дела Сербии Петар Джокич. На встрече звучало предложение совместно развивать сотрудничество в сфере инвестиций, туризма, культуры и образования.

Делегацию Саксонии возглавил уполномоченный представитель саксонской экономики в России Манфред Либль. Директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева после встречи отметила, что «визит представителей бизнес-сообщества Саксонии создаст благоприятные условия для развития сотрудничества с нашими предприятиями».

Бывшему главе администрации Нижнего Новгорода, бывшему замспикера областного парламента, а ныне фигуранту уголовного дела о взятке Олегу Сорокину дали две недели на ознакомление с материалами дела. Суд не планирует больше тянуть со слушаниями, согласившись со следствием, что сторона защиты затягивает дело.

Глеб Никитин вошел в состав комиссии правительства РФ по модернизации экономики и инновационному развитию. Структура определит основные направления, механизмы технологического развития в стране.

26 нижегородских предприятий получат свыше 70 млн рублей на компенсацию процентной ставки по кредитам. А АО «Корпорация развития Нижегородской области» подписало соглашение о сотрудничестве при строительстве селекционно-генетического центра.

В рамках Восточного экономического форума 12 сентября 2018 года между нижегородской группой компаний «Реал-Инвест» и «Сычуань Рэйлвей Инвестмент Групп Ко, Лтд» подписано соглашение о создании комплекса по производству ориентированно-стружечной плиты в Балахнинском районе Нижегородской области.

Повышение стоимости проезда в Нижнем Новгороде год назад почти на четверть не помогло крупнейшему перевозчику — муниципальному предприятию «Нижегородпассажиравтотранс» сократить убытки, и его долги уже превышают 1 млрд рублей. К концу года топ-менеджмент компании планирует оптимизировать расходы, а среди причин накопления задолженности называет повышение зарплат и задержку компенсаций бесплатного проезда на ЧМ-2018 из казны региона.

Npat.ru Автобус

Нижегородские следователи опровергли сообщения СМИ, активно обсуждаемые в соцсетях, о массовых похищениях детей в Нижнем Новгороде на органы, назвав информацию недостоверной. Подтверждены пока факты пропажи только двух девочек — 13 лет и девяти лет. Их поиск продолжается.

Отставка недели

Работавший в нижегородском правительстве с июля 2015 года, то есть еще при бывшем губернаторе Валерии Щанцеве, Александр Байер покинул свой пост замгубернатора и заместителя председателя правительства Нижегородской области. Более года — с 2014 по июль 2015 года Байер отработал в должности министра жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области. Об отставке стало известно 13 сентября 2018 года.

Глава региона Глеб Никитин, комментируя СМИ отставку Александра Байера, отметил, что это было «обоюдное решение» и сам Байер «высказал желание покинуть свой пост».

В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере») в отношении одного из нижегородских предприятий.

Следствие сообщило, что, по их данным, некое лицо «из числа руководства ОАО «Нижегородский водоканал» путем подписания налоговой декларации, содержащей заведомо ложные сведения о сумме подлежащего уплате налога на добавленную стоимость, совершило действия, направленные на уклонение от уплаты налогов в сумме свыше 65 миллионов 836 тысяч рублей, то есть в особо крупном размере». Добавлялось, что в результате не были отражены суммы НДС, подлежащие внесению в бюджет в результате передачи неотделимых улучшений арендованного имущества.

Government-nnov.ru Александр Байер

Данной компанией в период с 2011 по 2014 год руководил именно Байер, но официально никаких претензий к нему не выдвигается. Нынешнее руководство компании заявляет, что вопросы у следствия возникли по отчетности за 2013 год, и добавляет, что проверки в отношении организации, проводимые ежегодно, по итогам 2013 года ранее нарушений не выявляли.

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«Информированный собеседник в мэрии предположил, что возникшее уголовное дело по отношениям с контрагентами пятилетней давности, которые в 2013 году проверялись налоговой инспекцией и аудитором водоканала, выглядит «заказом на Байера», которого понадобилось срочно убрать из команды нового губернатора», — пишет газета «Коммерсантъ».

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Слухи недели

Самыми обсуждаемыми слухами недели стало возможное назначение бывшего замгубернатора Нижегородской области Романа Антонова заместителем нового полпреда в ПФО Игоря Комарова и переход в федеральное министерство главы Нижнего Новгорода Владимира Панова.

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Напомним, 46-летний Антонов ушёл в отставку в феврале 2018 года. Тогда звучало мнение, что ему предложили уйти в связи «с претензиями к работе внутриполитического блока правительства со стороны полпредства» и что это результат «ревизии всех предвыборных мероприятий и большого числа вопросов к ним».

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Роман Антонов работал замгубернатора по внутренней политике с 2015 года, когда регионом руководил Валерий Шанцев, отправленный в отставку главой государства в 2017 году, но до того, с 2012 года он работал помощником полпреда в ПФО.

Так что некоторые эксперты не удивлены возможностью такого назначения.

Government-nnov.ru Романа Антонов (слева)

Политический обозреватель Андрей Вовк на своей странице отметил, что «ничего удивительного в назначении Романа Антонова нет».

"Так как Игорь Комаров — фигура компромиссная, его замы будут представлять разные финансово-политические группы. Безусловно, Антонов будет заниматься политикой и выборами. Как в старые «добрые» времена», — добавил он.

Но некоторые телеграм-каналы, наоборот, возражают.

«Ни новый полпред, ни Антонов не являются креатурами Сергея Кириенко (первый заместитель руководителя администрации президента РФ — примечание ИА REGNUM ). При этом ПФО — это стратегически важные и национально сложные регионы», — пишет канал «Политов».

Официально этот слух никто не подтвердил и не опроверг.

Еще один слух, но еще более удивительный — это возможный переход главы Нижнего Новгорода Владимира Панова в заместители министра экологии России. Его уже неделю обсуждают в нижегородских сообществах.

«В городе уже месяц обсуждается, что мэр Владимир Панов якобы может покинуть свой пост и перейти на работу в федеральное правительство. Разные источники говорят о конкретной должности — заместитель министра экологии. Откуда пошёл такой слух — сейчас уже не отследишь», «Для единомэра это было бы хорошим вариантом продолжения карьеры. Неравная борьба со снегом и дождем сломала не одну чиновничью карьеру», «Возможность перехода Владимира Панова на работу в Москву есть всегда — в этом «рекрутерском» принципе и заключается главный тренд федеральной кадровой политики. Вызвали — взял под козырек — переехал. Конечно, быть в таком кадровом резерве почетно, но нормальной планомерной работе это мешает (если чиновник вообще настроен работать в текущей должности). Судя по последним шагам Панова, он старается не обращать внимания на перспективы вызова в центр и выстраивает долгосрочную стратегию — максимально возможную в его ситуации», — писали телеграм-каналы.

Напомним, Владимир Панов стал главой администрации в январе 2018 года. До этого был депутатом Госдумы, является членом кадрового резерва президента РФ.

Admgor.nnov.ru Владимир Панов

Гости недели

Нижегородская область продолжает собирать дары чемпионата мира по футболу — 2018, шесть матчей которого прошли в Нижнем Новгороде. На неделе регион посетили сразу две иностранные делегации.

Делегацию Сербии, прибывшую 12 сентября, возглавил министр промышленности, энергетики и горного дела Петар Джокич. Напомним, с правительством Сербии соглашение о сотрудничестве по широкому кругу вопросов было подписано еще в мае 2018 года.

«Я хотел бы поблагодарить жителей Нижегородской области за гостеприимство. Наша делегация увидела доброту и любовь ваших людей, убедилась в том, что есть реальная возможность для реализации огромного количества проектов в различных направлениях», — заявил Петар Джокич, добавив, что «первый реальный шаг к сотрудничеству уже сделан — подписано соглашение о сотрудничестве между государственными вузами Нижегородской области и Республики Сербской по академическому обмену студентами и преподавателями».

Делегация Саксонии посетила регион на пару дней ранее, ее возглавил уполномоченный представитель саксонской экономики в России Манфред Либль. Основной темой встречи стала организация «Технологического форума» — биржи контактов с участием нижегородских и саксонских предприятий, которая пройдет в Нижнем Новгороде в марте 2019 года. На форуме планируется представить потенциал компаний региона и Саксонии, а также провести В2В-переговоры.

«Я вижу большой потенциал в развитии сотрудничества с Нижегородской областью, особенно в сфере микроэлектроники и производства композитных материалов», — заявил Манфред Либль.

В свою очередь директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева отметила, что «визит представителей бизнес-сообщества Саксонии создаст благоприятные условия для развития сотрудничества с нашими предприятиями».

Government-nnov.ru Делгация Саксонии в Нижнем Новгороде

Бюджет-2019

Главный финансовый документ Нижегородской области на 2019 год решили сначала провести через так называемые нулевые слушания. Такое решение было принято на заседании областного кабинета министров 13 сентября.

В проекте бюджета планируется сохранить приоритеты по расходам — повышение зарплат бюджетникам, доведение уровня МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, а также индексация социально значимых расходов на уровень инфляции. Внести проект бюджета Глеб Никитин планирует в региональный парламент 25 октября 2018 года.

«К нулевому чтению мы сделаем предварительный расчет с указанием необходимых объемов финансирования по каждому из направлений — ту полную сумму, которую мы бы могли направить в случае неограниченности средств. Видя совокупный дефицит, ориентируясь на приоритеты, заложенные в проекте Стратегии развития Нижегородской области, мы вместе с депутатами сможем определить — какие расходы нужнее. Нам, безусловно, необходимо сформировать бюджет развития», — заявил глава региона.

Помимо этого, принято решение увеличить расходы на подготовку Нижнего Новгорода к 800-летию. Министерствам дано поручение «внести дополнительные предложения в план мероприятий по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода», который составлен с учетом объема целевых субсидий, которых недостаточно.

«Мы приняли решение, что необходимо делать акцент на мероприятия, которые позволят преобразить облик Нижнего Новгорода и условия жизни в городе. Это можно делать не только в рамках целевой субсидии, но и за счет отраслевых мероприятий, в которые закладывается реализация программ. Тот объем, который заявлен в рамках целевой субсидии (до 300 млн рублей в год), — был принят еще в 2017 году. Этого, конечно, недостаточно. Данный вопрос я уже обсуждал с руководством страны: общее понимание целесообразности более интенсивной подготовки и поддержки есть», — отметил Глеб Никитин и добавил, что «многое будет зависеть от возможностей федерального бюджета».

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Экономика недели

В экономической сфере за прошедшие семь дней произошёл ряд важных событий. Так, 12 сентября во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума между нижегородской группой компаний «Реал-Инвест» и «Сычуань Рэйлвей Инвестмент Групп Ко, Лтд» было подписано соглашение. В рамках него в Балахнинском районе Нижегородской области будет создано производство ориентированно-стружечной плиты. Объем инвестиций составит предположительно 12 млрд рублей, построить комплекс планируют за 2,5 года, а окупить вложения — за восемь лет.

«Китайская Народная Республика — один из основных внешнеторговых партнеров Нижегородской области, на протяжении последних 10 лет входит в первую десятку стран — лидеров по объему товарооборота с регионом. Уверен, что количество совместных российско-китайских инвестиционных проектов, реализуемых на территории Нижегородской области, увеличится в ближайшее время», — заявил после подписания и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Игорь Носов.

Также на прошлой неделе было подписано соглашение о строительстве селекционно-генетического центра. Объем инвестиций составит около 250 млн рублей, за счёт него будет создано 20 рабочих мест. Ввести в строй объект, договоренности по которому заключили АО «Корпорация развития Нижегородской области» и ООО «Молочная компания «Генетика», планируется в конце 2019 года — начале 2020 года.

Еще 26 нижегородских предприятий получат государственную поддержку на сумму более 70 млн рублей. Эти средства — компенсация процентной ставки по кредитам. Выплата была одобрена межведомственной комиссией в региональном минпроме.

А тем временем глава региона Глеб Никитин вошел в состав правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию, которая должна будет определить основные направления, формы технологического развития в стране.

«Направления работы комиссии полностью соответствуют приоритетам Нижегородской области в развитии промышленности и экономики в целом. Очень важно, что комиссия будет заниматься проблемой коммерциализации технических разработок и регистрации интеллектуальных прав. У предприятий Нижегородской области колоссальный потенциал в этом направлении, но не все готовы использовать накопленный багаж для достижения экономических результатов. Очень интересные разработки могут оказаться невостребованными из-за организационных сложностей. Я готов активно включиться в эту работу на федеральном уровне и предлагать решения, которые мы выработаем вместе с промышленниками», — заявил Никитин после оглашения документа о составе комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Глеб Никитин

Экспорт кадров

В ближайшее время в руководстве Нижегородского областного суда ожидаются изменения.

Высшая квалификационная коллегия судей, получив заявление председателя Нижегородского областного суда Анатолия Бондара, рекомендовала его кандидатом на должность председателя Второго кассационного суда общей юрисдикции. Дальнейшую судьбу бывшего прокурора Саратовской области, назначенного председателем нижегородского суда с октября 2011 года, решит конкурс. Он был объявлен в июле 2018 года.

Политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях отметил, что Бондар стал единственным кандидатом на должность.

«Похоже, в Нижегородской области поменяется руководитель регионального суда. Анатолий Бондар, скорее всего, будет назначен в Москву — он оказался там единственным претендентом. Это что — перемены в силовом и судебном блоке в связи со сменой полпреда?.. Важно будет, конечно, кто придёт на место Бондара», — добавил эксперт.

Напомним, Анатолий Бондар родился 17 ноября 1960 года в Житомирской области Украины, работал судьей в Краснодарском крае, а с 1990 по 2006 год проходил службу в органах прокуратуры, в том числе был прокурором Саратовской области, а с 2006 года — заместителем генерального прокурора РФ, позднее — замминистра юстиции РФ, замглавы Судебного департамента при Верховном суде РФ. С 12 октября 2011 года он назначен председателем Нижегородского областного суда на шесть лет, в июне 2017 года срок продлили.

Транспортный вопрос

Муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) попало в информационную повестку на прошедшей неделе. Причина — долги, которых на начало сентября уже было 1,145 млрд рублей.

При этом компании не помогло выйти из сложной ситуации даже повышение платы за проезд год назад.

И. о. директора НПАТ Александр Хватов, заменивший на этом посту в июне 2018 года москвича АртёмаКоновалова, отработавшего всего пару месяцев, заявил, что среди причин образования долгов — повышение зарплаты сотрудникам и задержки компенсаций бесплатного проезда на ЧМ-2018 из бюджета области.

Npat.ru Мойка автобуса

На заседании комиссии думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи Александр Хватов рассказал и о приятных моментах в жизни компании — непокрытый убыток сократился с 46,5 млн рублей до 22 млн рублей (с июля по август), а «себестоимость обычной поездки в муниципальных автобусах составила 20,8 рубля при тарифе 28 рублей». Он также добавил, что зарплаты водителей удалось поднять до 45 тыс. рублей, а кондукторов — до 34 тыс. рублей.

«Выходом из непростой ситуации, в которой предприятие находится не первый год, в руководстве НПАТа и города считают увеличение подвижного состава и пересмотр отношений с правительством Нижегородской области в части компенсации выпадающих доходов», — написала газета «Коммерсантъ» с заседания.

Требуется предприятию и помощь с подвижным составом. На сегодня в муниципальной компании из 633 автобусов 93 подлежат списанию, 140 находятся в ремонте, а 40 простаивают из-за нехватки водителей. В планах руководства — сократить долги к концу года, оптимизировать расходы и увеличить выручку за счёт выпуска на линию новых автобусов.

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Две недели на дело Сорокина

Следствию надоело ждать, пока бывший глава администрации Нижнего Новгорода, бывший зампредседателя Заксобрания области, а ныне фигурант уголовного дела о взятке Олег Сорокин ознакомится с томами, и они обратились в суд с просьбой ограничить сроки.

«Нижегородский районный суд признал, что защита Сорокина явно затягивает процесс ознакомления с материалами дела», — сообщило издание NewsNN.

Судом был установлен срок, когда адвокаты и сам Сорокин должны завершить ознакомление, — до 17:00 1 октября 2018 года. С ходатайством об ограничении сроков выступил следователь Евгений Лагунов, отметивший, что с 31 мая до 6 сентября было достаточно времени, чтобы изучить документы и вещдоки. По данным следствия, Олег Сорокин на сегодня уже читает 55-й том из имеющихся 73.

Защита планируют обжаловать решение об ограничении.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Напомним, Сорокина задержали 19 декабря 2017 года, предъявив обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Следователи считают, что экс-мэр получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе. Олег Сорокин останется в СИЗО до 1 ноября 2018 года.

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Пропали дети

В Нижегородской области на прошедшей неделе активно обсуждались слухи о массовом похищении детей. В «криках» паники в родительских чатах говорилось о пропаже минимум десяти детей и что их крадут на органы. В итоге правоохранительные органы вынуждены были дать опровержение.

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области сообщило, что «информация, распространенная в социальных сетях, мессенджерах и средствах массовой информации, является недостоверной».

Следователи напомнили, что пропавшими на сегодня числятся 13-летняя Маша Л. и девятилетняя Маша Л. По фактам безвестного исчезновения детей возбудили уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Розыск детей продолжается, в том числе и силами волонтёров.

Малолетняя Вика, пропавшая в Кстово во время прогулки с матерью в поле, была найдена в тот же день. Известно, что женщина гуляла с двумя детьми и собаками, отвлеклась на непродолжительное время и, повернувшись, не увидела одного из детей — двухлетнюю девочку. Её нашли возле реки, в километре от места, где она пропала. Ребёнок жив, здоров.