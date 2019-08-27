Мадрид, 27 августа, 2019, 13:31 — ИА Регнум. В Мадриде из-за сильных дождей, которые накануне, 26 августа, пришли на смену 40-градусной жаре, оказались затоплены улицы и целые участки трасс. Кроме того, из-за разгула стихии были закрыты шесть станций метро. Об этом 27 августа сообщает газета El Mundo.

(сс) George Hodan Ливень

Внесла коррективы непогода и в работу столичного аэропорта «Барахас». Здесь были задержаны рейсы, некоторые прибывающие в Мадрид самолёты были перенаправлены в другие воздушные гавани.

https://twitter.com/112cmadrid/status/1166069267965644800

Также, по данным издания, перебои в движении наблюдаются на трассах M-40 и M-30.

«Наиболее пострадавшими муниципалитетами являются Арганда-Дель-Рей, Вальдеморо, Пинто, Ривас, Хетафе, Фуэнлабрада и Мадрид», — сообщает агентство безопасности и чрезвычайных ситуаций «Мадрид 112».