Обнинск, Калужская область, 27 августа, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Организованным летним отдыхом в 2019 году было охвачено 11 тыс. 315 человек, или 93% от общего числа детей и подростков, проживающих в городе Обнинске Калужской области. На летнюю оздоровительную кампанию было израсходовано 11,7 млн рублей. Об этом рассказала на планёрке в администрации города начальник управления общего образования Татьяна Волнистова, сообщает 27 августа корреспондент ИА REGNUM.

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По её словам, дети отдохнули в лагерях дневного пребывания при школах, профильных лагерях. В загородных оздоровительных лагерях провели лето 848 человек, лагерях труда и отдыха — 400.

На летнюю занятость детей и подростков выделено из бюджета Обнинска 2 млн 550 тыс. рублей. 411 детей изъявили желание устроились на предприятия города, из них были устроены 375, а 36 человек будут заняты в период осенних каникул.