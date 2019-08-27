Москва, 27 августа, 2019, 12:50 — ИА Регнум. В начале торговой недели рубль держался относительно неплохо, но отсутствие выраженного интереса к риску постепенно усиливает давление на российскую валюту в первой половине сессии 27 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Доллар, который ранее оттолкнулся от поддержки в виде 200-дневной скользящей средней, вернулся выше уровня 66 руб. и тестирует область 66,30 руб., укрепляясь с начала дня на 0,25%.

«Более широкая картина показывает, что рубль вполне достойно справляется с внешним давлением, отчасти благодаря налоговому периоду в РФ, который близится к завершению. В условиях преобладающего уклонения от рисковых активов в лучшем случае наша валюта будет показывать стабильность при условии, что нефть не станет развивать медвежий импульс в ближайшее время», — полагает эксперт.

Сейчас все классы активов пристально следят за развитием событий на торговом фронте, которые указывают на дальнейшую эскалацию конфликта между двумя крупнейшими экономиками, несмотря на разговоры о возобновлении переговоров.

«В таких условиях доллар пользуется спросом, а высокодоходники, включая рубль, теряют позиции. Дополнительный негатив на развивающиеся площадки привносят усиливающиеся опасения по поводу рецессии, на риски которой указывает инверсия кривой доходности в США.

В краткосрочной перспективе доллар/рубль скорее всего закрепится над уровнем 66 руб., а в случае возобновления распродаж на рынке нефти может превысить отметку 66,40 руб., хотя до завершения налогового периода повышательное давление на американскую валюту будет сдержанным», — считает Николаев.

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