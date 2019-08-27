Барнаул, 27 августа, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Проведение единого дня голосования стало одной из основных тем заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Алтайском крае. Как следует из официального сообщения региональных властей, 8 сентября 2019 года в крае будут работать 294 избирательных участка, расположенных в 283 помещениях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Также известно, что избирательные участки в Барнауле будут обеспечены стационарными металлодетекторами, а в наиболее крупных муниципальных образованиях планируется использовать ручные.

«В выборах, назначенных на 8 сентября 2019 года, смогут принять участие более 207 тысяч жителей Алтайского края, что составляет порядка 12% от избирательного корпуса региона», — отмечала ранее председатель алтайского избиркома Ирина Акимова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года жители Алтайского края будут выбирать депутата Алтайского краевого Законодательного собрания по округу №2 (Кулундинский, Ключевский, Михайловский и Табунский районы) и 247 депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе депутата Барнаульской городской Думы по округу №2 (территория Железнодорожного района), двух депутатов Думы города Бийска по округам №2 и №6.

Основные выборы депутатов районного уровня пройдут в Змеиногорском районе, на поселковом уровне на территории шести районов: Алейский, Крутихинский, Мамонтовский, Поспелихинский, Ребрихинский и Угловский. Также замещению будут подлежать 52 должности глав сельских поселений.

Всего по результатам единого дня голосования предстоит избрать 300 депутатов и глав сельских поселений.