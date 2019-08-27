Цхинвал, 27 августа, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Впервые после долгих лет перерыва в государственном драматическом театре Южной Осетии им. К. Хетагурова формируется состав оркестра, сообщает 27 августа ИА «Рес».

Respublikarso.org Государственный драматический театр им. К. Хетагурова

Оркестр будет озвучивать комедию «Сатти и Бадти» в постановке режиссера Тамерлана Дзудцова, премьера состоится во второй половине октября. Музыка к спектаклю была написана известным дирижером и композитором Булатом Газдановым. Главные роли исполнят народные артисты республики Ахсар Ванеев и Вильгельм Хассиев.

После завершения работы над комедией Тамерлан Дзудцов начнет работу над остановкой под рабочим названием «Последний свидетель». Новая постановка будет посвящена 100-летию геноцида осетинского народа.

12 августа ИА REGNUM сообщало, что новый театральный сезон откроется в Южной Осетии в конце сентября спектаклем «Фатима», после чего состоится премьера пьесы «Афхардты Хасана» по мотивам поэмы Александра Кубалова.

Здание Юго-Осетинского Государственного драматического театра им. К. Хетагурова в течение 13 лет оставалось разрушенным, затем было восстановлено, и театр торжественно открыли 23 августа 2018 года.