Пекин, 27 августа, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor представил в Шанхае электромобиль Nexo на водородных топливных элементах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

M 93 Hyundai Nexo

В понедельник, 26 августа, в Шанхае прошло открытие выставочного зала Hyundai Hydrogen World, где корейская компания продемонстрировала технологии водородных транспортных средств. Зал будет работать до 8 сентября.

«Hyundai Motor Group стремится продвигать технологии электромобилей на водородных топливных элементах для китайских клиентов через водородный демонстрационный зал в соответствии с инициативой китайского правительства по развитию альтернативной энергетики», — говорится в сообщении компании.

Hyundai Nexo на водородных топливных элементах считается экологически чистым, поскольку при выработке электроэнергии он выделяет только водяной пар.

Напомним, южнокорейская компания объявила в декабре 2018 года, что к 2030 году инвестирует 7,6 триллиона вон (6,7 миллиарда долларов) в производство автомобилей, работающих на водороде.

Читайте также: Законсервированный завод GM в Петербурге может купить корейский Hyundai