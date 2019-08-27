Екатеринбург, 27 августа, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен в Уральском федеральном округе составил 102,4% в июне 2019 года по сравнению с декабрём 2018 года. Об этом сообщили в Свердловскстате.

Иван Шилов ИА REGNUM Продуктовая корзина в России

Выше всего оказался индекс на услуги — 103,1%, чуть меньше — на продовольственные товары (102,6%), а на непродовольственные товары — лишь 101,5%.

В целом за первые шесть месяцев 2019 года в округе оказали платных услуг на 430 млрд рублей (больше на 0,2%, чем в первые полгода 2018 года). Больше всего из этого объёма пришлось на Свердловскую область (195 млрд 400 млн рублей, 45,4% от объёма по УрФО).

Напомним, Свердловская область закрепила лидирующие позиции по объему розничной и оптовой торговли в УрФО. На регион пришлось 41,8% оборота розничной и 45,3% оборота оптовой торговли в первую половину 2019 года.