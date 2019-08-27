Вашингтон, 27 августа, 2019, 12:20 — ИА Регнум. По-видимому, главная причина негодования американского сенатора — в осознании того, что в мире до сих пор есть страны, куда американским политикам может быть ограничен въезд, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 27 августа, комментируя заявления сенатора Рона Джонсона об «отказе» в выдаче визы.

Gage Skidmore Рон Джонсон

Как сообщалось ранее, сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что посольство России отказало ему в выдаче визы. При этом сенатор пообещал продолжить «выступать за решительный ответ на агрессию России». В российском посольстве в свою очередь отметили, что Джонсон за визой не обращался.

«Стоит разобраться, чего больше в позиции американского сенатора Джонсона: возмущения, что он теперь не сможет посещать именно Россию, или негодования по поводу того, что кто-то вообще смеет запрещать ему, американцу, приезжать в тот или иной уголок земного шара. Думаю, второго больше. Ведь известно же сенатору, что Вашингтон закрыл въезд в США гораздо большему числу граждан России, чем это сделала Москва. Известен ему, конечно, и принцип взаимности, которым руководствуются государства в своих отношениях. Но сенатор считает, что всё это не для США.

Почему он так считает? Ответов на этот вопрос может быть несколько: от констатации того факта, что интерес граждан других государств к посещению США выше, чем интерес американцев к другим странам, до привычки к заискиванию перед американским государством политиков по всему миру.

Российские политики здесь не исключение, в том числе и в наши дни. Посмотрите, как у нас многие возбудились по поводу «обещания» Дональда Трампа пригласить Владимира Путина на следующий саммит G7. Как будто президент России спит и видит себя, наконец, за одним столом сразу с Трюдо, Джонсоном, Макроном, Меркель, Абэ и Конте. Или думает, что без них в разговоре с Трампом ему не обойтись…

Вернемся, однако, непосредственно к истории с Джонсоном. В нашем ответном американцам «стоп-листе» много и других фамилий. Но вот что странно: некоторых из этих деятелей, влиятельные и знакомые с этим «стоп-листом» российские организации, продолжают приглашать на свои мероприятия. Так было, например, в Викторией Нуланд, которую в мае, как сообщают СМИ, пригласил в Москву Российский совет по международным делам (руководитель — бывший министр иностранных дел и секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов). Зачем это было сделано? Чтобы показать, что Совет с включением Нуланд в «стоп-лист» не согласен?

Принцип взаимности в международных делах должен соблюдаться последовательно. И это тем более так в обстоятельствах, когда американцы упорствуют в попытках оказать на нас санкционное давление, рассчитывают, что рано или поздно Россия «прогнётся», — отметил Михаил Демурин.