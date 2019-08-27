Уфа, 27 августа, 2019, 12:27 — ИА Регнум. 16,5 тысяч новых светильников смонтировано в Башкирии в рамках программы модернизации систем уличного освещения. Об этом 27 августа сообщил и. о. вице-премьера — министра жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев на оперативном совещании в правительстве республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Осветительные приборы

По его словам, данная программа реализуется с опережением графика. При модернизации систем освещения используется только энергосберегающее оборудование.

«На сегодняшний день смонтировано 16,5 тысячи новых светильников, что составляет 72 процента от плана. Кроме того, установлено 3,8 тысячи опор, заменено 7 тысяч неисправных ламп», — сообщил Борис Беляев.

Кроме этого, в Башкирии завершена работа по освещению подходов к образовательным учреждениям.

«У нас достаточно тёмные города и сёла. Наша задача — исправить эту ситуацию. Понятно, что сразу, за один год мы всё не сделаем. Но, по крайней мере, мы осветим центральные улицы, школы и детские сады, дворцы культуры, ФОКи», — сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

В связи с этим врио главы Башкирии поручил до 1 ноября завершить все намеченные работы по освещению улиц.