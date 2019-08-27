Москва, 27 августа, 2019, 12:08 — ИА Регнум. После ремонта Филёвская линия столичного метро переживает второе рождение. Об этом 27 августа заявил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре станции «Кутузовская», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Собянин отметил, что основная часть работ уже завершена и осталось выполнить лишь незначительный объём работ.

«Линия стала современной, надежной. Остались небольшие работы по благоустройству и ряд других вещей технологически не существенных. Сегодня можно уже сказать, что Филёвская линия спасена, что у неё новое рождение. И чтобы это новое рождение чувствовалось ещё сильнее, мы запустили новые инновационные поезда «Москва», которые увеличат число пассажиров процентов на 20», — сказал Собянин.