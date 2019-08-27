Почта России предложила отправить открытки «Привет из Калуги» в День города
Калуга, 27 августа, 2019, 13:00 — ИА Регнум. В День города Калуги 31 августа на литературно-краеведческой площадке «Книжная аллея» откроется выездное почтовое отделение, сообщила 27 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области Ольга Строк.
Посетителям мобильной почты будут представлены иллюстрированные открытки «Привет из Калуги», а также фотооткрытки с видами города. Почтовые работники проконсультируют, как правильно написать адрес и индекс на отправлении. Открытки с праздничной площадки Дня города можно будет на месте отправить через почтовый ящик или оставить себе на память.
В этот день все открытки из выездного отделения калужского почтамта будут отправляться со специальным штемпелем «С Днём города!».