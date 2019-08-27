Мале, 27 августа, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Президент Мальдивской республики ИбрагимМохамедСолих заявил общественности, что намерен выполнить цель правительства по децентрализации власти в стране. По его мнению, в этой связи, необходимо уделить первоочередное внимание финансовой либерализации.

Иван Шилов ИА REGNUM Мальдивы

«Принцип децентрализации является концепцией главной партии правящей коалиции — Демократической партии Мальдив. Настоящее законодательство не соответствует нашим принципам», — добавил политик.

По информации мальдивского новостного агентства «The Edition», в настоящее время правительство страны предпринимает попытки изменения законодательства, чтобы расширить полномочия советов островов и атоллов.

Президент также отметил, что развитие региональных центров является решением для многих социальных проблем. К ним относится перенаселенность некоторых регионов, а также высокий уровень безработицы.