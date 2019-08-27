Борисоглебский, Ярославская область, 27 августа, 2019, 11:42 — ИА Регнум. В поселке Борисоглебский Ярославской области для детей-сирот построили некачественный дом за счет средств областного бюджета. Об этом говорится в судебном решении, вынесенном по иску прокурора района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Сгнивший пол в доме в Борисоглебском

12-квартирный двухэтажный дом был построен ООО «Регионстройсервис» в 2015 году. Квартиры в нем были предоставлены детям-сиротам. Однако вскоре выяснилось, что качество строительства крайне низкое. В квартирах начал проваливаться пол, на стенах появилась плесень, обои стали отслаиваться.

Прокуратура провела проверку по обращению жителей и выяснила, что дом построен с многочисленными нарушениями и отклонениями от проекта. Впрочем, и без нарушений пригодность такого дома для жизни вызывает большие сомнения. Он построен по каркасной технологии, при этом внешние стены дома обшиты гипсокартоном, который обычно используется для внутренней отделки ввиду хрупкости. Но даже такая стена в Борисоглебском сделана с нарушением проекта. Это выявила проверка департамента государственного жилищного надзора. Внешние стены дома уже разрушаются.

«Выявлено наличие частичных дефектов штукатурно-окрасочного слоя фасада дома, частичное отслоение штукатурно-окрасочного слоя до гипсокартона на уровне 1 этажа у подъезда дома, многочисленные трещины в местах стыков листов гипсокартона по всему периметру фасада дома», — говорится в судебном решении.

Других нарушений множество. Отсутствует предусмотренный проектом водосток. Цоколь дома ниже, чем предусмотрено проектом. Нет утепления внутри подъездов — стены просто обшиты тем же гипсокартоном.

Как рассказали жильцы дома корреспонденту телеканала «Первый Ярославский», в ряде квартир пол просто сгнил и «гуляет» под ногами. Вероятно, некачественно сделана гидороизоляция подвала. Эти же факты установила выездная проверка, проведенная уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области Михаилом Крупиным. Жители просто боятся жить в этом доме.

«По-человечески жалко ребят, живущих в этом доме. Они своими силами пытаются его отремонтировать. Я не являюсь экспертом, но мой жизненный опыт говорит, что жить там нельзя. Я направил заключение собственнику, департаменту имущественных и земельных отношений, с требованием принятия мер. Жильцам квартры предоставлены в спецнайм. Необходимо провести экспертизу и установить, пригоден ли дом для проживания», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Крупин.

Как выяснила проверка прокуратуры, дом, в котором дали квартиры детям-сиротам, построен без проведения государственной экспертизы проектной документации объекта капительного строительства. Согласно Градостроительному кодексу, такая экспертиза обязательна. Несмотря на это, районная администрация приняла дом в эксплуатацию.

Борисоглебский районный суд удовлетворил иск прокурора района и обязал строительную фирму сделать госэкспертизу проекта. Эксперты должны установить, является ли дом безопасным. Впрочем, как это поможет самим детям-сиротам, которые живут в «новом» доме со своими семьями, непонятно.

По логике, новый дом надо признавать аварийным и расселять. Или же проводить его серьезную реконструкцию, при которой также надо выселять жильцов. Кроме того, необходимо установить, кто из чиновников лично допустил такую халатность. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.