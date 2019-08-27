Улан-Удэ, 27 августа, 2019, 11:42 — ИА Регнум. В Бурятии завершилось народное голосование за лучший проект памятника маршалу Константину Рокоссовскому. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Российского военно-исторического общества.

Сайт Российского военно-исторического общества rvio.histrf.ru Проект памятника маршалу Рокоссовскому №4 скульптора Матвея Макушкина

В интернет-опросе приняли участие почти 3,2 тыс. человек.

«Из 10 предложенных вариантов наибольшую поддержку получил проект №4 скульптора Матвея Макушкина, за него проголосовало 838 человек», — сообщили в РВИО.

Монумент будет установлен Мемориале Победы в центре Улан-Удэ. Это место ранее также было выбрано в ходе народного голосования.

Напомним, в годы Гражданской войны будущий маршал Советского Союза проходил службу на территории Бурятии. В 1921 году командуя кавалерийской частью, он разгромил войска барона Унгерн-Штернберга, вторгшиеся сюда из Монголии.

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