Нью-Дели, 27 августа, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Правительство Индии планирует ввести дополнительный налог в 5% на импорт растительного масла с целью увеличить внутреннее производство. Страна является крупнейшим в мире импортером растительных масел, закупая данные товары на сумму, равную почти 10 миллиардам долларов в год. Две трети от этой суммы приходится на импорт пальмового масла.

Растительное масло

За 20 лет потребление растительных масел, включая пальмовое и соевое, утроилось. Специалисты связывают подобную тенденцию с увеличением населения, а также общим ростом доходов в южноазиатской республике.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в настоящее время в Индии ставка налога на импорт сырого пальмового масла равняется 40%. При этом, на импорт рафинированного пальмового масла налог составляет 50%.

Стоит отметить, что Индия покупает пальмовое масло из Индонезии и Малайзии, соевое масло из Латинской Америки, а подсолнечное из черноморских стран.