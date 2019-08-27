Токио, 27 августа, 2019, 13:28 — ИА Регнум. 26 августа генеральный секретарь оппозиционной Коммунистической партии Акира Коикэ встретился с коллегами из Конституционно-демократической и Народно-демократической партий, а также с представителем фракции из Палаты представителей под названием «Народный совет по социальному возрождению». Коикэ предложил создать оппозиционное коалиционное правительство.

Rs1421 Штаб-квартира Японской коммунистической партии

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», Коикэ передал письмо от председателя КПЯ Кадзуо Сии, где было сказано о необходимости «победы оппозиционной партии в ходе выборов в Палату представителей» и что для этого всей оппозиции надо объединиться. Тем не менее, другие оппозиционные партии с недоверием отнеслись к идее так называемого «правительства оппозиции», особенно с КПЯ. После встречи секретарь КДПЯ Тэцуро Фукуяма отметил, что пришел «просто послушать».

Выборы в Палату представителей Японии пройдут в 2020 году.