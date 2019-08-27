Барнаул, 27 августа, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Развитая система добровольных инициатив облегчает бюджетные затраты в соответствующих областях, но при этом важно, чтобы государство не «свешивало ножки», усевшись на плечи граждан, отметила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых, комментируя корреспонденту ИА REGNUM анонсированное в Роструде появление новой графы при заполнении резюме на портале «Работа в России».

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«Стимулирование полезной активности — всегда хорошо. Однако полагаю, что не для всех профессий подобные навыки являются усиливающим элементом. Иногда ценится погруженность в узкие технические процессы без отвлечения на общественные задачи. В целом любые формы самоорганизации граждан укрепляют общество. Особенно ценно, если организованы они «снизу».

Государство здесь должно создавать условия для функционирования подобных структур, но весьма деликатно, — без вмешательства и жесткого регулирования. Также можно отметить, что развитая система добровольных инициатив облегчает бюджетные затраты в соответствующих областях. Здесь важен баланс интересов, чтобы государство не «свешивало ножки», усевшись на плечи граждан, и не использовало эти структуры под политические цели». Барнаульский депутат Оксана Молодых

Напомним, ранее «Российская газета» со ссылкой на заместителя главы Роструда Дениса Васильева сообщила о новом условии, которое будет влиять на решение при приеме на работу. Речь идёт о том, что на портале «Работа в России» в резюме для поиска работы появится новая графа — участие в волонтерских программах.

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