Москва, 27 августа, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Министерство транспорта России предложило усовершенствовать систему подготовки пилотов после катастрофы SSJ100 в московском аэропорту «Шереметьево», в результате которой в начале мая погиб 41 человек. Об этом РИА Новости сообщила глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

(сс) StockSnap Пилоты

По ее словам, предложения, состоящие из четырех блоков, рассмотрят в конце сентября. Кроме того, ведомство предложило в два раза увеличить сумму бюджетных средств на обучение российских летчиков, добавила она.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, спустя полчаса после взлета вернулся в московский аэропорт «Шереметьево». Лайнер, на борту которого находились 78 человек, включая пять членов экипажа, совершил жесткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек.

Согласно предварительному докладу Межгосударственного авиационного комитета, найденные на лайнере повреждения характерны при попадании молнии. После воздействия электрического разряда перестал работать автопилот, а связь нарушилась.

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