Иркутск, 27 августа, 2019, 11:06 — ИА Регнум. В преддверие Дня знаний закупкой всего необходимого к школе занимаются почти все родители учеников, однако некоторым это не по карману. В Приангарье неоценимую помощь в такой ситуации оказали сотрудники правоохранительных органов, которые в рамках межведомственного проекта «Собери ребенка в школу» подготовили 100 комплектов школьных рюкзаков и портфелей, заполненных всем необходимым для освоения детьми учебной программы. Об этом сообщает сегодня, 27 августа, ГУ МВД РФ по Иркутской области.

38.mchs.gov.ru Полицейские организовали межведомственную акцию «Собери ребенка в школу»

Представители данного ведомства, а также УФСБ региона, Восточно-Сибирского ЛУ на транспорте, ГУ ФСИН по Иркутской области и сотрудники Росгвардии уже третий год оказывают помощь гражданам, которые в силу жизненных обстоятельств не могут в полном объеме обеспечить детей всем необходимым к началу нового учебного года.

Как пояснила руководитель Иркутского областного отделения Российского детского фонда Светлана Кулинич, сегодня благотворители в погонах посетили 11 семей из областного центра. В ходе встреч представители правоохранительных структур провели беседы с детьми и их законными представителями и пожелали детям успехов в учебном процессе.

Как уже сообщало ИА, в результате мощнейшего наводнения, случившегося в Иркутской области в конце июня 2019 года, вода повредила 32 учреждения образования — 18 школ и 14 детских садов в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском районах. В них обучалось свыше 6,5 тыс. несовершеннолетних.

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