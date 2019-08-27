Пекин, 27 августа, 2019, 11:03 — ИА Регнум. В июле в Пекине было зафиксировано большее число «чистых дней» с рекордно низкой концентрацией загрязняющих частиц PM 2.5 в воздухе, сообщает 27 августа агентство Синьхуа.

Takungpao.com Смог. Пекин. КНР

Средняя концентрация частиц PM 2.5 воздухе города составила 37 микрограммов на кубометр в июле, что на 15,9% ниже, чем за аналогичны период годом ранее и является самым низким показателем с начала измерений этого показателя в 2013 году, сообщили в Пекинском муниципальном бюро экологии.

В бюро также отметили, что в период с января по июль в городе было зафиксировано 125 «хороших» дней и лишь три сильно «грязных», что значительно ниже восьми за аналогичный период годом ранее. Средняя концентрация PM 2.5 за первые семь месяцев года упала на 13,5% относительно 2018 года до 45 микрограммов на кубометр.