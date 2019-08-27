Абакан, 27 августа, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Аграрии Хакасии приступили к уборочной кампании. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 августа в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

Десятки комбайнов вывели в поля в Бейском районе. По прогнозам фермеров, урожайность овса и ячменя ожидается на уровне 20−25 центнеров с гектара. На некоторых полях — даже выше.

Аграрии подчёркивают, что в этом году им помогла погода, позволившая подойти к уборке согласно графику.

В целом по региону на сегодняшний день скосили порядка 700 га, намолот составил 1307 тонн, средняя урожайность — 21,4 центнера с гектара.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Хакасии собрали 54,2 тыс. тонн пшеницы, 41,3 тыс. тонн овса, 10,2 тыс. тонн ячменя, 5,6 тыс. тонн гречихи. Урожай зернобобовых культур составил 528 тонн.

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