Лондон, 27 августа, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Специалисты немецкой тюнинг-компании Wheelsandmore увеличили максимальную мощность Bentley Continental GT с 635 до 751 «лошадей». Об этом 27 августа сообщается на сайте Tarantas.news.

M 93 Bentley Continental GT

Стандартная версия Bentley Continental GT имеет под капотом 635-сильный 6,0-литровый двигатель W12, крутящий момент которого равен 900 Нм.

В тюнинг-ателье Wheelsandmore форсировали мощность движка Continental GT до 751 л. с. при максимальном крутящем моменте 1050 Нм. Стоит отметить, что самая дорогая комплектация от немецкой тюнинг-компании предполагает, что мотор будет выдавать 795 л. с. и 1100 Нм крутящего момента.

Таким образом, Bentley Continental GT с самым производительным пакетом сможет разогнаться до 100 км/ч за 3,28 секунды. При этом максимальная скорость авто будет составлять 343 км/ч.

Кроме того, спорткар от Wheelsandmore получит модернизированную выхлопную систему и 22-дюймовые колёсные диски в серебристом или чёрном цвете.

Напомним, что всего с января по июль 2019 года на авторынке России было реализовано 204 экземпляра Bentley. Наибольшее число покупок моделей было в Москве.

Читайте также: Появились снимки обновленного кроссовера Bentley Bentayga