Киев, 27 августа, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Правительство США «с радостью» поддерживает те инициативы, которые озвучивал Владимир Зеленский во время предвыборной кампании, и те, которые он озвучивает сейчас — пока в Киеве формируется правительство.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский и США

Об этом в интервью телеканалу «Прямой», обнародованному 26 августа, заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

Вместе с тем, Волкер признал, что у Зеленского пока что не было возможности воплотить свои инициативы — потому что новый парламент Украины еще даже не начал работу. Но уже в ближайшую неделю ситуация может измениться.

«И тогда мы увидим, какое сформируется правительство, кто станет премьер-министром, кто возглавит МИД… И мы хотим работать с новой командой над выполнением всех объявленных намерений и инициатив. И мы бы хотели, чтобы на момент визита президента Зеленского в Белый Дом мы могли бы говорить и о том, чего достигла украинская власть и о наших достижениях в двустороннем сотрудничестве», — подчеркнул спецпредставитель.

Представитель Вашингтона отметил, что речь идет об экономических реформах, борьбе с коррупцией, намерении продолжить деолигархизацию, дальнейшем сближении с ЕС и НАТО.

«Мы также высоко ценим заявления о том, что Украина будет выполнять свою часть обязательств для достижения мира. Мы очень все это поддерживаем», — заявил Волкер.

Комментируя итоги парламентских выборов, состоявшихся на Украине 21 июля, Волкер напомнил, что партия «Слуга народа» и президент Зеленский показали очень «значительные результаты».

«Они выиграли эти должности — честно и справедливо. Поэтому справедливо, что та поддержка, которую эта партия получила в обществе, теперь отражена в парламенте. Для здоровья украинской демократии всегда хорошо иметь диалог и сотрудничество между партиями. Если посмотреть на украинский парламент сейчас — 85% его депутатов поддерживают демократический путь Украины, реформы, мир на востоке и борьбу с коррупцией. И очень много важных позиций, которые поддерживают все — независимо от того, станут ли они членами коалиции. И только 15% имеют другие убеждения. Думаю, это дает новому правительству многочисленные возможности», — резюмировал специальный представитель Государственного департамента США по Украине.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада Украины нового созыва начнет свою работу 29 августа. Предполагается, что практически сразу же будет проголосван и новый состав правительства страны. Монобольшинство в парламенте Украины с большим запасом (254 голоса при 226 необходимых) получила партия Зеленского «Слуга народа». Вместе с тем, для изменения Конституции Украины необходимо минимум 300 голосов — так что в этом случае посилсиле президента придется договариваться с другими фракциями.