Рязань, 27 августа, 2019, 10:49 — ИА Регнум. За семь месяцев 2019 года в Рязанской области медики выявили около 6,3 тыс. случаев заболеваний. По данным регионального минздрава, диспансеризацию в регионе уже прошли свыше 103,5 тыс. взрослых, это составляет 58,7% от годового плана. Работу по медобследованию населения будут продолжат и усиливать, подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.

Чиприани Джованни Баттиста. Аллегория медицины

Рязанская область стала пилотным регионом, где впервые в России начали проводить диспансерное наблюдение на расстоянии. В отдалённые населённые пункты выезжают 12 мобильных медицинских бригад. Кроме того, по области регулярно курсирует специальный социальный автопоезд «Забота и здоровье». В его состав входят специалисты ведущих медицинских организаций региона, сотрудники учреждений, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения, представители регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

«Необходимо обследовать максимальное количество людей. Это дает гораздо больше возможностей, вариантов для успешного лечения выявленных заболеваний, в том числе онкологических», — сказал Николай Любимов.