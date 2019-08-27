Екатеринбург, 27 августа, 2019, 10:52 — ИА Регнум. В Уральском федеральном округе в первом полугодии 2019 года ввели на 7,2% меньше жилья, чем в первую половину 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловскстате.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Всего в УрФО 1 млн 975 тысяч кв. м. жилья. Это составляет 92,8% от уровня первого полугодия 2018 года.

В ведомстве похвалили достижения Свердловской и Тюменской областей — там за указанный период ввели 704 и 485,5 тысячи квадратов.

Напомним, Средний Урал традиционно вводит свыше 2 млн кв. м. жилья. С такими показателями регион традиционно обгоняет другие субъекты УрФО.