Красноярск, 27 августа, 2019, 10:40 — ИА Регнум. В Богучанском районе Красноярского края раскрыли убийство 26-летней давности. Как сообщили ИА REGNUM 27 августа в Главном следственном управлении СКР по краю, уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство») было возбуждено после того, как в посёлке Гремучий в одном из частных домовладений в земле нашли останки человека с повреждениями криминального характера.

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Установлено, что до лета 1993 года в доме проживали гражданские супруги с тремя детьми. В июле женщина, злоупотребляющая спиртным, пропала без вести, а мужчина с детьми переехал в Вологодскую область.

Согласно данным экспертизы, находка — останки проживавшей в доме женщины 1959 года рождения. Полицейские нашли 60-летнего мужчину, который сознался в преступлении.

Мужчина рассказал, что тогда вернулся с вахты и увидел, что его сожительница пьяна, а голодные и неопрятные дети бегают по улице. Произошла ссора, которая привела к смерти женщины от телесных повреждений. Тело мужчина закопал на садовом участке. После этого он с детьми уехал из Красноярского края.

Сейчас подозреваемый находится по подпиской о невыезде, расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Германии ранее решили осушить озеро, чтобы раскрыть убийство 25-летней давности.

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