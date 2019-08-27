Вашингтон, 27 августа, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Украину можно пригласить на грядущий саммит «Большой семёрки» (G7), заявил директор Аналитического центра Байдена, бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер 26 августа на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Дорогой Дональд Трамп, как на счет приглашения Украины на следующую встречу G7? Это бурная демократия, которая борется за выживание как суверенное государство», — отметил он.

По мнению Карпентера, желание президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7 доказывает то, что он является «марионеткой» в руках президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против возвращения России в «Большую восьмёрку». Так он отреагировал на предложение Трампа пригласить Путина на следующий саммит клуба, который пройдёт в США.

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