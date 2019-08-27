Ереван, 27 августа, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Москва и Ереван остаются надёжными стратегическими союзниками. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацакаян на ежегодном совещании руководителей центрального аппарата МИД, сообщает издание Aysor.

(сс) Saeima Зограб Мнацаканян

Министр отметил, что российский и армянский народы объединяет общая история, а также тесные культурные и человеческие связи. Глава МИД напомнил, что двусторонняя повестка включает военно-политическую сферу, взаимодействие в области безопасности, энергетического и инфраструктурного развития.

Кроме того, Ереван придает большое значение интеграционным процессам в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), добавил Мнацакаян.

Отметим, 27 августа в Ереване проходит ежегодное совещание руководителей центрального аппарата МИД и глав органов армянской дипломатической службы за рубежом. В рамках совещания глава МИД Армении Зограб Мнацакаян обозначит принципы внешней политики республики.

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