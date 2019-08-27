Москва, 27 августа, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Планирование нормандского саммита возможно при понимании позиции киевского режима относительно Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

Mid.ru Сергей Лавров

Он напомнил, что партнёрам по «нормандскому формату» Москва постоянно указывает на необходимость выполнения ранее достигнутых договорённостей ради сохранения авторитета саммита. В частности, было принято решение о разведении сил и средств, начиная с трех пилотных районов Донбасса.

Но еще до планирования очередных контактов необходимо понять, как киевский режим определит свою позицию относительно минского процесса. Лавров выразил надежду, что курс на выполнение Минских соглашений будет продолжен Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях саммита во французском Биаррице канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Франция и Германия планируют саммит «нормандской четвёрки» в ближайшее время.

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