Донецк, 27 августа, 2019, 10:22 — ИА Регнум. В Донецке автомобиль врезался в дерево, пострадали пять человек. Об этом сообщили 27 августа в пресс-службе МЧС ДНР.

(сс)GDJ ДТП

«По проспекту Мира в Ворошиловском районе Донецка 26 августа произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля Volkswagen New Beetle не справилась с управлением и допустила столкновение транспортного средства с деревом», — сказано в сообщении.

Пострадали три женщины, мужчина и ребёнок 2014 года рождения. Все они были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецке произошла крупная авария, жертвами которой стали четыре человека.

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