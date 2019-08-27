Королёв, Московская область, 27 августа, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Стыковка корабля «Союз МС-14», доставившего человекоподобного робота на Международную космическую станцию 27 августа, транслировалась «Роскосмосом». Запись доступна для просмотра на сайте госкорпорации.

Космический корабль «Союз» на орбите

На видео показано приближение космического корабля к модулю «Звезда» российского сегмента орбитальной станции. Касание произошло в 06:12 мск, после чего экипаж начал подготовку к открытию переходных люков.

«Союз МС-14» привез на МКС около 670 кг сухих грузов, в том числе первого российского антропоморфного робота Skybot F-850 — «Фёдора».

Как сообщало ИА REGNUM, первая попытка стыковки с МКС была предпринята 24 августа и завершилась неудачей. Неполадки возникли в системе стыковки «Курс».

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