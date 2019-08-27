Ирвайн, США, 27 августа, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Состоялся релиз World of Warcraft Classic. В честь запуска игры разработчики из Blizzard Entertainment 26 августа выпустили на официальном YouTube-канале проекта видеоролик под названием «Тост!».

Цитата из видео «World of Warcraft RU» Тост

В юмористическом музыкальном видео разработчики показали таверну, в которой игроки World of Warcraft отмечают релиз Classic и 15-летие франшизы. Главный герой «Тоста!» поёт песню, рассказывающую о приключениях из оригинальной WoW и самом популярном игровом меме — Лирое Дженкинсе.

WoW Classic — это несколько серверов World of Warcraft с оригинальной версией игры, вышедшей в 2004 году. Их запуск состоялся 27 августа 2019 года после нескольких месяцев бета-тестирования.