Ярославль, 27 августа, 2019, 09:42 — ИА Регнум. В Ярославской области учащиеся 68 школ из 310 будут учиться в новом учебном году в две смены. Информация об этом прозвучала на заседании комитета по образованию Ярославской областной думы, рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Александр Воробьев.

Школа в Ярославле

Всего во вторую смену учатся 11% учеников, в основном в Ярославле и Рыбинске.

«Я спросил, из этих 68 в скольких вторая смена в начальной школе? Мне сказали, что почти во всех. Но есть распоряжение президента о том, чтобы в 2021 году не было второй смены в начальной школе. Считаю, что этот вопрос в области не прорабатывается и не подготовлен. Строится всего одна новая школа в Рыбинске. Такими темпами уйти от второй смены не получится», — считает депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев.

Депутат обратил внимание, что в Ярославле власти никак не могут начать строительство школы в микрорайоне «Сокол». Жители микрорайона в очередной раз собрали подписи под письмом с просьбой решить проблему. Воробьев намерен обратиться с письмом об этом к губернатору Дмитрию Миронову.