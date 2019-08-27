Якутск, 27 августа, 2019, 09:38 — ИА Регнум. В ночь на 25 августа в тайге в Якутии сгорел визит-центр на Лямпушке, обнаружен один погибший, сообщили корреспонденту ИА REGNUM следователи в Намском районе республике. Ведётся процессуальная проверка.

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«В составе следственно-оперативной группы на место происшествия выехал следователь. Выясняются причины пожара, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — пояснили в СК.

Местные СМИ сообщают, что в VIP-резиденции находился генеральный директор компании «Сахатранснефтегаз» ИванМакаров, также там же мог быть и бывший Ил Дархан, сенатор от Якутии Егор Борисов.Причина возгорания неизвестна. Есть информация, что в Лямпушке сгорел гостевой дом с сауной.

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё в 2018 году под напором общественности власти Якутии обещали визит-центр на Лямпушке сделать туристическим объектом, но этого так и не случилось. Из бюджета Якутии на его строительство потрачено более 100 млн рублей.