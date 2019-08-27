Минск, 27 августа, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Молдавии Игоря Додона с национальным праздником — Днём независимости, и выразил убеждённость в дальнейшем межгосударственном диалоге. Сообщение об этом опубликовано 27 августа на официальном портале белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Лукашенко отметил, что личное внимание Додона к развитию связей Кишинёва и Минска играет большое значение в углублении тесного партнерства двух стран. Он добавил, что традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки лежат в основе многопланового и плодотворного сотрудничества Белоруссии и Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко назвал молдавский народ великим, а Молдавию — нормальным по среднеевропейским меркам государством. «Мы от вас ничего не скрываем, вы — близкий нам человек», — сказал он Додону.

Читайте также: Лукашенко: молдаване — великий народ, Додон — наш человек

А также: Лукашенко: половина Молдавии смотрит на Запад, другая — на Восток