Москва, 27 августа, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Нефтяные котировки показали волатильную динамику на торгах26 августа, отражая тенденции на мировых рынках, которые изначально просели, а затем перешли к восстановлению, реагируя на противоречивые новости с торгового фронта, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так, нефть марки Brent, которая отметила минимумы на отметке $57,80 за баррель, финишировала в районе $58,25 и сегодня, 27 августа, пытается упрочить свои позиции над уровнем $58 в начале сессии вторника.

«Изначально анонсированное Китаем повышение тарифов на импорт из США и оперативная ответная реакция Вашингтона повлекли распродажи рисковых активов, включая нефть. Но затем смягчение риторики Трампа вкупе с желанием Пекина вернуться за стол переговоров обусловили восстановление цен», — считает эксперт.

Впрочем, спад напряженности следует воспринимать с долей скептицизма, учитывая, что стороны по-прежнему не хотят идти на уступки друг другу, а новое обострение отношений может произойти в любой момент.

«Сохраняющиеся опасения на этом фронте будут и далее сдерживать рост нефтяных цен, которые в ближайшее время вряд ли смогут уверенно расположиться за пределами уровня $60, даже если в моменте протестируют его.

Внимание игроков по-прежнему сосредоточено на сигналах с торгового фронта, но временно рынок отвлечется на свежую еженедельную статистику по запасам от API и минэнерго США 27 и 28 августа соответственно», — отметил Николаев.

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