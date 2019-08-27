Москва, 27 августа, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Абхазия состоялась как демократическое государство и процесс ее международного признания необратим. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в документальном фильме, посвященном бывшему президенту республики Сергею Багапшу, передает ТАСС.

ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, данный процесс начался во время президентства Сергея Багапша. «Первое признание было сделано Никарагуа, затем Венесуэлой, Науру, Тувалу, Вануату, сейчас Сирия присоединилась к числу стран, которые признали Абхазию. Убежден, что этот процесс необратим, Абхазия состоялась как демократическое государство, основы которого были заложены Багапшем», — пояснил Лавров.

Лавров рассказал о своих встречах с бывшим президентом в Москве и Сухуме, отметив редкие человеческие качества Багапши.

Сергей Багапш был президентом Абхазии в 2005—2011 годах. В 2008 году, когда Багапш стоял во главе государства, произошло признание независимости Абхазии Российской Федерацией.