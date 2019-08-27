Париж, 27 августа, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Во время саммита G7 президент США Дональд Трамп отметил, что КНДР обладает огромным экономическим потенциалом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Многие эксперты предполагают, что своей речью глава Белого дома призвал Северную Корею вернуться к переговорам рабочего уровня по денуклеаризации Корейского полуострова.

«Северная Корея обладает огромным потенциалом, и Ким Чен Ын это понимает», — сообщил Трамп.

Президент США также отметил, что КНДР имеет выгодное географическое положение, располагаясь между Китаем, Россией и Южной Кореей, а также широкое поле деятельности, включая железную дорогу.

При условии, что переговоры по денуклеаризации КНДР пройдут успешно, существует вероятность строительства железной дороги, которая соединит Северную и Южную Корею, Китай и Россию.