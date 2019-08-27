Пекин, 27 августа, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Призыв президента США Дональда Трампа об уходе с китайского рынка американских компаний в Пекине сочли политическим лозунгом. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции. Трамп

Отзыв из страны американских компаний является, скорее, политическим слоганом, сказал он. Если же такое произойдёт, США пострадают сами, добавил дипломат.

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Ослабление экономических связей США и Китая не станет решением проблем, а отчуждение от китайской экономики означает «отчуждение от мира и от будущего», заявил Гэн Шуан и предостерёг Вашингтон от импульсивный действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп призвал американские компании искать альтернативы производству в Китае, например, выпускать товары в пределах США.

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