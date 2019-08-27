Париж, 27 августа, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире France 2, что хочет «постепенно искоренить насилие» и «изменить способ обеспечения безопасности» в стране, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Отвечая на вопрос о насилии, имевшем место несколько суббот подряд в ходе демонстраций «желтых жилетов», глава государства выразил сожаление по поводу «сцен насилия в отношении полиции, журналистов, торговцев, а также символов страны, таких как Триумфальная арка».

«Наши граждане хотят, чтобы не было беспорядка. Некоторые активисты «черного блока», замаскированные под движение «желтые жилеты», стали причиной всего этого. Хотелось бы, чтобы у нас была коллективная реакция и работа по искоренению насилия», — отметил Эммануэль Макрон.

Глава государства похвалил «замечательную работу правоохранительных органов». По его словам, нужно также «посмотреть, как изменить способ обеспечения безопасности, чтобы значительно сократить количество раненых».

Напомним, в июне 2019 года министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер попросил пятнадцать экспертов найти «смелые» идеи для поддержания порядка. Согласно данным МВД Франции, 2448 человек получили ранения на стороне протестующих и 1797 — среди сотрудников полиции.