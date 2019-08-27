Сухум, 27 августа, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Руководство Абхазии добилось того, чтобы ситуация с преступностью в стране изменилась к лучшему. Это позволяет обеспечить комфортный отдых туристам из России и других стран, заявил журналистам ТАСС 26 августа посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

DILIN Российско-абхазская граница

Алексей Двинянин Руководство Абхазии и руководство силовых ведомств республики делает все возможное, чтобы отдыхающие из России и других стран и в Сухуме, и в Гагре, и на других курортах могли спокойно купаться, загорать и наслаждаться отдыхом.

Посол добавил, что иногда бывают небольшие инциденты, но в целом криминогенная ситуация существенно улучшилась.

9 июля ИА REGNUM сообщало, что в Абхазию стало приезжать больше российских туристов. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергея Кривоносова, Абхазия и другие кавказские направления могут стать для россиян альтернативой грузинскому туристическому направлению.