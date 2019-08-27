Момбаса, Кения, 27 августа, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Кения экспортировала первую партию сырой нефти. Тендер на покупку первой партии объемом 240 000 баррелей в соответствии с Экспериментальной схемой добычи нефти (EOPS) выиграла британско-китайская компания ChemChina UK Ltd. Об этом передает телерадиокомпания ВВС Africa.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Предложения по покупке черного золота также были получены от фирм в Азии и Европе, но нефтедобывающий консорциум во главе с компанией Tullow Oil заключил контракт с ChemChina.

Церемонию отгрузки нефти, прошедшую 26 августа в порте Момбаса, посетил президент Кении Ухуру Кеньятта. На официальную часть церемонии был приглашен духовой оркестр.

По данным журналистов, экспериментальная фаза добычи сырой нефти продлится примерно до 2024 года. Ожидается, что в ближайшие два года от экспорта нефти Кения заработает 84 миллиона долларов США.

Tullow Oil подсчитал, что на кенийских месторождениях в Туркане содержится до 560 миллионов баррелей нефти. Компания рассчитывает добывать до 100 000 баррелей в день с 2022 года.