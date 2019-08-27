Омск, 27 августа, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области прокомментировало акцию дольщиков многоквартирного дома по ул. Герцена, 11 в Омске, «заселивших» в одну из квартир семью манекенов, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме.

Скриншот со страницы паблика «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» Омские дольщики заселили в недостроенный дом семью манекенов

В частности, в минстрое дольщикам рекомендовали «действовать конструктивно»:

«Перформансы, безусловно, привлекают внимание к проблеме, однако не решают её. Дольщикам необходимо принять во внимание рекомендации министерства и начать действовать конструктивно».

Отметим, в министерстве утверждают, что «хорошо понимают проблемы дольщиков» и «активно занимаются этим вопросом». Ситуацию с домом на Герцена, 11 чиновники назвали «особенно тяжёлой».

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве, строительство дома началось в 2007 году, застройщиком выступило ООО «Регион», деньги собирал ЖСК «Центральный-2». В 2012 году строительство приостановили. В 2015 году на неустановленное лицо, собиравшее деньги с пайщиков от имени ЖСК «Центральный-2», возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Как уточнили в минстрое, судебные процессы продолжаются. Для достройки дома, строительная готовность которого оценивается в 30%, необходимо 292 млн рублей.

Ранее минстрой советовал дольщикам с Герцена «сменить руководство ЖСК» и «восстановить проектную документацию». Однако, как утверждают в министерстве, дольщики никаких мер не предприняли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 августа стало известно, что в Омске дольщики дома на Герцена, 11, желая привлечь внимание властей к своей проблеме, устроили пугающий перформанс. В одну из квартир долгостроя они поселили семью манекенов. В частности, несколько манекенов усадили за столом с плакатом «12 лет, 200 семей, безразличие, неизвестность».