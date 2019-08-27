Москва, 27 августа, 2019, 08:46 — ИА Регнум. В московских аэропортах задержали и отменили 31 авиарейс, сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

Задержка рейса

По данным на 8:40, в аэропорту «Внуково» задержали три рейса, один отменили, в «Домодедово» 21 рейс задержали, семь отменили. В «Шереметьево» все рейсы следуют по расписанию.

Данные сервису предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 27 августа ожидается похолодание и возвращение в климатическое русло конца августа. Будет облачная погода и кратковременные дожди.