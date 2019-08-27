Киев, 27 августа, 2019, 08:41 — ИА Регнум. За первые сто дней с момента вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского в стране не была построена модель принятия решений, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 26 августа в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Ключевая моя экспертная претензия сегодня к нему, что он так и не выстроил модель и вертикаль принятия решений», — рассказал он.

Бортник отметил, что в команде нового президента Украины нет единого центра принятия решений:

«Кто сегодня принимает решения в команде Зеленского, непонятно даже членам команды Зеленского. Кто отвечает за то или иное направление — непонятно».

По мнению эксперта, Зеленский понимает, каким курсом должна двигаться Украина, но в его окружении развернулась борьба между различными группами влияния за конкретные планы действий.

«Разные группы влияния предлагают свои рецепты. Нет плана деятельности у президента с датами, графиками, с тем, что он должен делать. Он его не заявил за эти сто дней. Нет аудита. Президент не определил свою позицию касательно мира на востоке. Нет позиции президента касательно тарифного вопроса. Нет позиции и эффективных действий касательно борьбы с коррупцией. Нет принципов кадровой политики», — перечислил Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украины Зеленский заявил, что у него есть два основных кандидата на пост премьер-министра страны. Украинские эксперты отметили, что данное заявление противоречит конституции Украины, согласно которой президент подаёт в парламент кандидатов в министры иностранных дел и обороны.

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