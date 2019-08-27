Зеленский не выстроил «вертикаль принятия решений» — эксперт
Киев, 27 августа, 2019, 08:41 — ИА Регнум. За первые сто дней с момента вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского в стране не была построена модель принятия решений, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 26 августа в эфире телеканала NewsOne.
Бортник отметил, что в команде нового президента Украины нет единого центра принятия решений:
По мнению эксперта, Зеленский понимает, каким курсом должна двигаться Украина, но в его окружении развернулась борьба между различными группами влияния за конкретные планы действий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украины Зеленский заявил, что у него есть два основных кандидата на пост премьер-министра страны. Украинские эксперты отметили, что данное заявление противоречит конституции Украины, согласно которой президент подаёт в парламент кандидатов в министры иностранных дел и обороны.
Читайте также: Почему не имеет значения, кто станет новым премьером Украины