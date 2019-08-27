Видео: Techland показала полчаса геймплея Dying Light 2 в разрешении 4K
Варшава, 27 августа, 2019, 08:36 — ИА Регнум. В сеть выложили видео с демонстрацией геймплея предстоящей игры Dying Light 2 в разрешении 4K. Ролик был опубликован 26 августа на официальном YouTube-канале проекта.
Dyinglightgame.com
Dying Light2
Первая минута ролика рассказывает геймерам о сюжете предстоящей игры. Впоследствии во время самого игрового процесса игрок получает информацию о жизни последнего человеческого поселения в зараженном мире.
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Ожидается, что релиз Dying Light2, которую разрабатывает польская студия Techland состоится в 2020 году. Игра выйдет на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК.