Южно-Сахалинск, 27 августа, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Стоимость билетов из Южно-Сахалинска в Москву не должна будет превышать 17 тыс. рублей в одну сторону. Туда и обратно, соответственно — 34 тыс. рублей. Такую программу субсидирования рейсов компании «Аэрофлот» разрабатывает правительство Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Авиабилет

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Полёты «Аэрофлота возобновятся с Сахалина уже 27 октября. Рейс будет производится ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, государственная компания «Аэрофлот» заявил о намерении отказаться от «плоских» тарифов, которые позволили летать по России даже тем пассажирам, которые до введения таких тарифов не летали никогда в виду дороговизны перелётов. Дирекция авиаперевозчика заявила, что это невыгодно. Переложить расходы по субсидированию полётов госкомпания «Аэрофлот» хочет на субъекты дальневосточных регионов. Первым уже согласился на такое нововведение Сахалин, власти которого намерены потратить на субсидирование полётов «Аэрофлота» 2,6 млрд рублей. Но у других регионов ДФО таких свободных средств нет. Скорее всего, если «плоские» тарифы исчезнут, большинство дальневосточников опять станут невыездными даже в границах своей страны.