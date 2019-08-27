Вашингтон, 27 августа, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Sony и её подразделение PlayStation анонсировали сборник Death Stranding: Timefall, в который войдут композиции, на создание которых музыкантов вдохновила предстоящая игра известного японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. Об этом 27 августа сообщил портал PlayStation Universe.

Death Stranding (фрагмент)

Треки для него записали Major Lazer, Chvrches, Халид и другие известные музыкальные коллективы. Отмечается, что альбом будет включен в составы коллекционного издания, специального издания и цифрового издания Digital Deluxe Edition. Геймеры также могут получить его по коду, который будет вложен в коробку с игрой или придет в электронном письме в случае приобретения цифровой копии.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть выложили трейлер Death Stranding, который был показан на выставке Gamescom 2019. Видео частично раскрыло сюжет будущей игры.